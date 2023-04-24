Политолог Перлин назвал причину, по которой США могли запретить ВСУ бить по Москве в феврале

Москва, , 18:42 — REGNUM Возможность поставок сверхсовременного российского вооружения в недружественные для США страны могла стать главным сдерживающим фактором для Вашингтона при планируемых ударах по России в годовщину начала СВО. Такое мнение высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя данные издания The Washington Post о планах Украины нанести удары по центральным городам России. Политолог счёл такую информацию правдоподобной и опубликованной в интересах США.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

24 апреля The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы американской разведки, сообщала о нереализованных планах Украины нанести «массированные удары» по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года. Однако, согласно рассекреченным данным, Вашингтон, следивший за планами украинцев, накануне годовщины начала СВО «попросил» Киев отложить удары по российской столице.

Политолог Перлин объяснил, что, в отличие от Украины, США понимают реальный военно-технический потенциал России, поэтому планировавшаяся украинская атака была не реализована по настоянию американцев.

«Если бы Украина по указке американцев в феврале нанесла удар, то это была бы уже не просто эскалация конфликта, всё было бы куда серьёзнее. Россия не стала бы затягивать с ответными мерами. А в ответ мы (Россия — прим. ред.) могли бы предоставить и разместить своё вооружение на недружественных для США территориях. А Вашингтон понимает, что у Москвы есть сверхновый, мощный и более серьёзный арсенал оружия, который ещё не применяли. Штаты не могут этого допустить», — считает Перлин.

Кроме того, политолог обратил внимание на уже открытое признание США в принятии участия в военном конфликте на Украине. По словам Перлина, Вашингтон своими «просьбами» к Киеву повременить с атаками «подписался» в заговоре.

«США поставили свою подпись, слив секретную информацию. Они остановили удары, зная о них, значит, осведомлены о каждом военном действии Украины. Это подтверждает, что конфликт на Украине — война коллективного Запада руками бандеровцев», — отметил политолог.

Также в материале The Washington Post отмечалось, что секретные данные были опубликованы 13 февраля. В этот день США призвали своих граждан покинуть Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал анализировать и «ставить под сомнения» секретные документы США, попавшие в Сеть. Само расследование дела об утечке данных Песков назвал «заботой американских спецслужб».