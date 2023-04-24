Москва, 24 апреля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гордится старшим сыном Николаем, который служил в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

24 апреля в ходе марафона «Знание» Песков рассказал, что очень нервничал из-за решения сына участвовать в СВО.

«Но он взрослый мужик уже, просто он не ребёнок, ему не 18 лет. И у него такая судьба очень нелегкая была. И он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее. Я им горжусь», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что Николай Песков отслужил в зоне военной спецоперации в качестве рядового артиллериста. Сам Николай позднее подтвердил эту информацию, отметив, что давал присягу задолго до начала спецоперации и даже участвовал в одном из парадов Победы 9 мая, а уже в период СВО он выполнил свой долг, защищая Родину.

Телеканал «Соловьёв Live» 23 апреля показал кадры с Николаем, снятые под Соледаром (ДНР) в январе 2023 года. Сослуживцы Пескова рассказали, что весь их расчёт был удостоен государственных наград за поведение во время обстрела.