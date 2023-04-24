В Белом доме попытались объяснить невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН

Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что невыдача виз для визита в штаб-квартиру ООН журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова якобы связана с защитой свободы слова. Об этом 24 апреля он сказал в интервью CNN.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — заявил Кирби.

На вопрос, опасаются ли США после невыдачи виз российским журналистам последствий для корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был арестован в России за шпионаж, Кирби ответил, что Гершкович «не шпион, а репортёр».

Как сообщало ИА REGNUM, США так и не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Более того, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали.

В постпредстве РФ при ООН заявили, что рассчитывают на то, что руководство ООН предпримет меры в связи с невыдачей США виз российским журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк.

30 марта журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. 18 апреля Мосгорсуд отклонил жалобу Гершковича на арест по делу о шпионаже.