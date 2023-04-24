Песков заявил, что господство Запада в информационной сфере расшатают другие страны

Москва, , 18:35 — REGNUM Россия и страны, заинтересованные в правдивом отношении к себе, расшатают мировую монополию Запада на господство в информационной сфере. Такое мнение 24 апреля выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание».

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Kremlin.ru

По словам представителя Кремля, на Западе замалчивают предысторию нынешней ситуации на Украине.

«Так устроен этот информационный мир, так устроена эта самая западная монополия на владение информационными потоками», — сказал Песков, ответив, что мировая монополия уже подвергается эрозии.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что рано или поздно не только РФ, но и другие страны «расшатают западную монополию на господство в информационной сфере».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что лидеры западных стран обещали президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять НАТО на восток и обманули его, воспользовавшись тем, что Горбачёв был доверчивым человеком.