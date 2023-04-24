Москва, 24 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию безо всяких причин, являются ложью. Об этом 24 апреля сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки случаев лжи вряд ли нужно. Я расскажу только о каких-то самых таки вопиющих. Ну, первое — Россия во всём виновата. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — сказал Песков.

Он отметил, что те, кто говорят об этом, никогда не рассказывают всю предысторию и никогда не показывают президента России Владимира Путина, когда он об этом рассказывает.

По его словам, так устроен информационный мир и западная монополия на владение информационными потоками.

Представитель Кремля указал на то, что западная монополия на информацию подвергается эрозии и рано или поздно её расшатает не только Россия, но и другие страны, заинтересованные в правдивом отношении к себе.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для России, спецоперация не позволила этого сделать.

20 апреля Владимир Путин напомнил, что участники спецоперации сражаются за исторические интересы нашей страны, защищая людей, которые все эти годы боролись за возможность быть вместе с Россией.