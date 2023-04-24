Лавров: нацистский режим Киева нельзя рассматривать как представляющий жителей Донбасса

Нью-Йорк, США, , 18:07 — REGNUM Нацистский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, отказавшихся принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве. Об этом 24 апреля заявил глава МИД Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН.

Сергей Лавров Mid.ru

«Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу», — сказал Лавров.

Он указал, что нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста.

Глава российского МИД отметил, что Россия чётко объяснила задачи специальной военной операции: устранить угрозы со стороны НАТО и защитить людей от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где два дня будет возглавлять заседания Совбеза организации.

Перед этим директор департамента международных коммуникаций МИД РФ Пётр Ильичёв заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место — например, в Женеву или Вену. По его словам, даже после ввода Австрией и Швейцарией санкций эти государства остаются более нейтральными, чем США.