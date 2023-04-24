Москва, , 17:56 — REGNUM Футбольная национальная лига (ФНЛ) готова принять четыре крымских клуба в состав участников Второй лиги в случае прохождения ими аттестации. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе ФНЛ.

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Отмечается, что с августа 2022 года по апрель 2023 года рабочая группа ФНЛ провела работу по анализу инфраструктуры крымских клубов, правовым вопросам, спортивным и финансовым критериям.

«После подведения итогов мы предложили трём клубам — призёрам премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза — пройти аттестацию ФНЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приглашения получили ФК «Севастополь», симферопольская «Таврия», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».

В августе 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании рабочей группы по анализу готовности клубов Крыма и Севастополя к интеграции. В конце октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды полуострова смогут участвовать в профессиональных соревнованиях под эгидой ФНЛ начиная с сезона 2023/24.