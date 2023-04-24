Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества

Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров убеждён, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

Об этом дипломат заявил 24 апреля в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Он обратил внимание на то, что западному меньшинству нужно вести себя прилично, а также уважительно относиться ко всем членам международного сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 и 25 апреля примет участие в двух центральных мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в рамках председательства России в этом органе ООН.

При этом планов встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН нет.