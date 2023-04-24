Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Большая часть стран мира хочет забыть об Украине, поскольку сомневается в значимости украинского кризиса. Об этом заявил обозреватель американского издания Newsweek Дэниэл Депетрис.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что государства вне западной коалиции больше заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта. Так, уже на ранних этапах боевых действий такие страны как Индия, Индонезия и Южная Африка высказывали своё желание добиться мирного разрешения конфликта путём диалога. В свою очередь Бразилия и Мексика заявляли о своем нейтралитете, а Китай и Ирак даже выдвигали свои планы мирного улаживания ситуации, но Киев и его западные партнёры эти предложения отвергли.

«Большая часть остального мира не видит конфликт на Украине как противостояние между добром и злом с высокими ставками», — отмечает обозреватель.

Журналист также считает, что контрнаступление ВСУ, о котором уже давно говорится, захлебнётся, а США не удастся так просто отказаться от подобных мирных инициатив. Однако при провале наступления Киеву придётся привыкнуть слышать формулу «земля в обмен на мир» всё чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории. По его словам, информация о начале этого сражения находится под секретом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление может начаться весной или летом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, считает, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.

Британский военный эксперт Шон Белл считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо смириться с потерей украинских территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом.

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