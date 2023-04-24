Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Напряженность между основными мировыми державами достигла исторического максимума, заявил на заседании Совбеза ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По его словам, мир сталкивается с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами, многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за всё время с момента создания ООН.

«Напряженность между основными державами достигла исторического максимума», — сказал он.

Гутерриш вновь выступил с критикой российской специальной военной операции, а также напомнил о продолжающихся конфликтах «от Мьянмы до Сахеля, от Сомали до Демократической Республики Конго и за их пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что ООН высказала США обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Организации Объединенных Наций. Он обратил внимание на то, что такие действия «не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН».