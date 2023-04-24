Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 апреля прибыл в штаб-квартиру ООН, где в ближайшие два дня будет возглавлять заседания Совбеза Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Россия в апреле 2023 года председательствует в ООН. В МИД сообщали, что ключевыми темами для обсуждения в этот месяц станут «эффективная многосторонность», экспорт вооружений и связанные с ним риски, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Представители западных стран выступили с критическими заявлениями в отношении председательства России, однако отметили, что законных инструментов для лишения России этой роли или места в Совбезе ООН не существует.

Ближайшие заседания Совбеза ООН будут посвящены теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН (24 апреля) и ближневосточному урегулированию (25 апреля). Кроме того, 24 апреля Лавров в качестве спикера Совбеза проведёт встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее сообщалось, что власти США в очередной раз выдали визы членам российской делегации в ООН только после длительных проволочек, а российским журналистам не выдали их вовсе. Лавров заявил, что Вашингтон тем самым продемонстрировал трусость и совершил глупость. Министр пообещал, что этой выходки США Россия «не забудет и не простит».