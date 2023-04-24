Shot: украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Белгород, , 17:55 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил две гранаты на вышку сотовой связи, расположенную в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом 24 апреля сообщил Telegram-канал Shot.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным канала, взорвалось только одно сброшенное устройство. Предположительно речь идёт о французской разработке — ручной осколочной гранате LU-213, предназначенной для поражения живой силы.

Уточняется, что противнику не удалось повредить вышку связи. Жители региона не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, одной хозяйственной постройки и одной легковой автомашины.

Накануне несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел Вооружённых сил Украины. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения.