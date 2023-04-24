Рэпер Гуф объявил, что разводится с супругой спустя полтора года после свадьбы

Красногорск, , 17:54 — REGNUM Российский рэпер Алексей Долматов, который известен под псевдонимом Гуф, объявил, что спустя полтора года после свадьбы разводится со своей второй супругой Юлией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Алексей Долматов Alina Platonova

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся», — отметил исполнитель, добавив, что все возникшие вопросы и споры будут разрешены адвокатами супругов.

По словам исполнителя, он счастлив, что у него есть дочь Тина и он будет всегда рядом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гуф перенёс ближайшие выступления на 2023 год из-за перелома ребра. Гуф также опубликовал заключение от врача, в котором указано, что музыкант получил неосложнённый закрытый перелом девятого ребра без смещения. Как именно получил травму Долматов осталось неизвестно.

Фанатка российского рэп-исполнителя Гуфа подала на артиста в суд из-за частых отмен его концерта в Москве. Поклонница из Индонезии дважды приобретала билеты на самолёт в Россию, чтобы попасть на концерт.