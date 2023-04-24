WP: ГУР Украины планировало нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Украина планировала нанести массовые удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года, говорится в слитых в Сеть секретных документах Пентагона, которые приводит The Washington Post.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пишет газета, глава управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля». Однако осуществить план украинской стороне помешали США.

За два дня до планируемых атак, 22 февраля, американское Центральное разведывательное управление выпустило секретный отчет, согласно которому Киев «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по российской территории.

При этом в утекших документах не объясняется, кто именно выступил с подобными указаниями украинской стороне и почему её представители согласились их выполнить.

Также в слитых в Сеть американских секретных документах отмечается, что разведсообщество Соединённых Штатов Америки отслеживает все сообщения Буданова. Сообщается, на Западе скептически относятся к заявлениям украинского генерала, поэтому организовывают прослушку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской разведки заявил о том, что Украина приближается к «знаковому сражению» своей новейшей истории, но не стал уточнять дату этого события. Между тем в США считают такой вариант развития событий маловероятным.