Французский политик Филиппо заявил, что США препятствуют мирным переговорам по Украине

Париж, , 17:38 — REGNUM Соединённые Штаты Америки намерены перевести украинский конфликт в мировую войну. Об этом написал французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Twitter.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

«В окружении президента США Джо Байдена считают, что Украина полностью провалит контрнаступление, и опасаются, что это подтолкнёт европейские страны к требованию мирных переговоров! Эти американские ястребы хотят тотальной войны!» — написал он, призвав перестать следовать за Вашингтоном.

Французский политик не раз критиковал Запад за финансовую поддержку киевского режима и поставки военной техники ВСУ. При этом он призывал отменить антироссийские санкции. Филиппо назвал «безумными» решения ЕС по энергетической политике, а сами санкции — «глупыми».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что американский лидер Джо Байден недостаточно усердно действует, чтобы предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня. По мнению политика, в январе 2024 года, когда в Китае пройдут выборы президента, Америка окажется «в окне максимальной опасности».

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