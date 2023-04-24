Варшава, , 17:33 — REGNUM В Польше на фоне антинемецких настроений прошли военные учения по отражению атаки условного противника с запада, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

ВС Польши Matt Harasymczuk

Отмечается, что учения прошли в конце марта, их целью называлась отработка действий в случае нападения с западного направления, в том числе на город и морской порт Щецин.

«Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново-Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника», — говорится в сообщении.

В случае успешного продвижения войск противника предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил, в том числе установка инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушение мостов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению агентства NDP, в ближайшие месяцы Польша превратится в военный полигон НАТО для проведения учений, но этот манёвр, призванный снизить напряженность в рядах альянса, может привести к противоположному результату — исчезновению НАТО. Альянс тратит огромные средства на поддержку Украины, но это не помогает ВСУ побеждать, отметило агентство.