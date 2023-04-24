Москва, 24 апреля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Современная Польша панически боится, что её снова будут делить, и чтобы избежать этого, пытается сама поделить чьи-нибудь территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что «для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств».

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Для Польши тема передела весьма актуальна, особенно если учесть, сколько раз её делили саму. И, учитывая этот исторический опыт, поляки панически боятся, что их опять будут делить. Но в качестве защиты от этого они выбрали, мягко говоря, дурацкий способ, а именно пытаться поделить кого-нибудь самим. И теперь они надеются снова отхватить хоть клочок западных русских земель. Пока эти земли оккупированы террористической организацией «Украина», но это не отменяет того факта, что колоссальное число этих земель русские — и по родной культуре, и по родному языку», — сказал Вассерман.

Как полагает Вассерман, в Белом доме поддержат такие польские устремления, в том числе и потому, что это ослабит саму Польшу, в то время как Вашингтон ставит себе вполне конкретную цель — разделить все государства мира, чтобы соединёнными остались только США.

Кроме того, он оценил информацию СВР о том, что в Польше усиливаются «антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий» ФРГ по поводу бывших германских территорий, которые достались Польше по итогам Второй мировой войны.

«Я думаю, что нынешние хозяева Европейского союза — США — постараются воспрепятствовать любому усилению Германии, в том числе и через возвращение ей пограничных земель, сейчас в очередной раз пребывающих в составе Польши, — сказал Вассерман. — И пока американцы контролируют Европейский союз, они добиваются его предельного ослабления путём вбивания различных политических клиньев между его странами-участницами. Поэтому всё, что американцы могут сделать для ослабления Германии, они сделают. В том числе и путём усиления Польши».

Подытоживая сказанное, парламентарий добавил, что возражать против перехода под польский контроль части земель современной Украины должна в первую очередь Россия.

«Это русские земли, и соответственно, после их освобождения от террористической организации «Украина» мы должны их вернуть. Естественно, не силой, а примерно так, как вернулись к нам Херсонская и Запорожская области», — полагает Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Нарышкина, по мере развития кризиса на территории Украины в Польше всё большую остроту приобретает тема геополитического передела, включающего пересмотр её границ. До этого глава СВР в рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщал, что власти Польши до сих пор не отказались от планов взятия под контроль территорий Западной Украины и ждут удобного момента для этого. Нарышкин подчеркнул, что это «является вожделенной мечтой польских националистов» и становится элементом национальной идеологии. Главным условием для воплощения такой идеи в жизнь в Варшаве считают крах государственности на Украине после поражения Киева. Именно в этом, по мнению Нарышкина, причина того, что Польша выступает против мирного разрешения конфликта на Украине.