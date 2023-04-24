Белгород, 24 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В отношении двух жителей Белгородской области было возбуждено уголовное дело по признакам попытки продажи автоматов Калашникова и патронов к ним. Об том 24 апреля сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По её информации, стражи порядка пресекли незаконную деятельность двух жителей Ракитянского района. Отмечается, что сотрудники оперативной службы обнаружили и изъяли два автомата Калашникова «АК-74М», патроны калибра 5,45×39 в количестве 387 штук.

Уточняется, что оружие и патроны пригодны для использования по назначению.

«Подозреваемые намеревались сбыть автоматы», — приводит РИА Новости информацию пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения, передачи, сбыта оружия. По сведениям СМИ, подозреваемые, которые, по предварительной информации следователей, приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях, сейчас находятся под домашним арестом.

Как передавало ИА REGNUM, в Московском регионе был задержан сотрудник частного охранного предприятия, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и призывал к этому других. В целях улучшения своего материального положения сотрудник этого предприятия хотел поехать в зону боевых действий на стороне ВСУ и подыскивал для этого сообщников из числа своих коллег.