Москва, , 17:12 — REGNUM В Москве на Востряковском кладбище во время посещения могил родных скончалась 83-летняя пенсионерка, сообщает 24 апреля «МК».

Могила Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. Москва © Сергей Савостьянов/ТАСС

Отмечается, что пожилая женщина пришла к могилам мужа и родителей в сопровождении своей внучки. Пенсионерка несколько раз в год навещала места захоронения близких, которые соседствуют с могилой Иосифа Кобзона.

Внезапно женщине стало плохо, внучка побежала в сторожку за водой. Когда она вернулась, то пенсионерка уже лежала на земле, а вокруг неё суетились прохожие.

Сотрудники кладбища пытались её реанимировать, однако пенсионерка скончалась до приезда медиков.

Напомним, известный советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался после тяжёлой болезни 30 августа 2018 года. Артист был похоронен на Востряковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Приветная Омской области жители подрались на кладбище, видео инцидента было опубликовано в Сети. Потасовка возникла из-за того, что при заезде на территорию кладбища водители не поделили дорогу.