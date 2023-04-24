Politico: США проинформировали Киев об опасности постановки «слишком амбициозных целей»

Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Американские официальные лица проинформировали Киев об опасностях чрезмерного распыления своих войск и постановки слишком амбициозных целей. Об этом 24 апреля пишет Politico.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание утверждает, что за 14 месяцев ВСУ понесли «ошеломляющие потери» — около 100 тыс. человек убитыми, «а многие из их лучших солдат либо отошли на второй план, либо были истощены».

Отмечается, ВСУ также израсходовали огромное количество боеприпасов и вооружений.

«Но шансы на то, что Украина отступит от своих самых амбициозных целей, мягко говоря, маловероятны», — говорится в материале.

По информации издания, в США считают, что если Киев скорректирует свои амбиции, то «более скромную цель будет легче преподнести как победу».

Ранее Politico написала, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева. В Белом доме опасаются, что в случае неудачи наступление Украины может привести к критике президента США Джо Байдена как внутри страны, так и за рубежом.