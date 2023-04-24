Посольство КНР во Франции отреагировало на слова посла о странах бывшего СССР

Париж, , 17:20 — REGNUM Высказывания посла Китая во Франции Лу Шае на французском телевидении о странах бывшего СССР являются его личным мнением, а не политическим заявлением, говорится в сообщении посольства КНР во Франции.

Посол Китая во Франции Лу Шае Кадр из видео

«Высказывания посла Лу Шае по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Они не должны подвергаться чрезмерному толкованию. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась», — отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

В китайском посольстве во Франции подчеркнули, что по украинскому вопросу позиция КНР постоянна и ясна. Она готова продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский посол во Франции в интервью телеканалу LCI заявил, что Крымский полуостров исторически был частью России, «однако потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал его Украине».

По словам дипломата, постсоветские республики не имеют фактического статуса в рамках международного права. Он также добавил, что для утверждения их суверенитета требуется соответствующий договор.

Позднее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Пекин уважает суверенитет стран, ранее входивших в состав СССР.

Также посольство Китая во Франции удалило из социальной сети WeChat интервью Лу Шая, в котором он усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР. Интервью было опубликовано в аккаунте дипведомства утром 24 апреля.