Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Национальный комитет Республиканской партии запустит сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена на фоне планирующегося объявления о начале кампании по его переизбранию. Об этом 24 апреля сообщил телеканал Fox News.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что проверка фактов будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности во время его публичных выступлений, как в ходе предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях.

В комитете Республиканской партии уточнили, что запустить сайт планируется в понедельник, на нём будут публиковать результаты проведенных проверок.

Как передавало ИА REGNUM, согласно результатам опроса американцев, проведенного компанией AP-NORC, президент США Байден не должен скрывать от общества информацию о состоянии своего здоровья в период предстоящей избирательной кампании, чтобы избраться на новый срок.

Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства, несмотря на обвинения в его адрес. Согласно данным опроса, 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным кандидатом в президенты, а все предъявленные ему обвинения называют политизированными. Против кандидатуры Трампа как кандидата на выборах президента проголосовали 26% сторонников партии.

Выборы президента США намечены на 2024 год.