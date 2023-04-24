Возбуждено уголовное дело против основателя группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Москва, , 16:59 — REGNUM Дело об оскорблении представителя власти возбудили в отношении лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Как сообщили 24 апреля в силовых структурах, дело, возбуждённое после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре, находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Алексей Кортнев © Валерий Шарифулин/ТАСС

Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере зарплаты осуждённого за три месяца или исправительные работы на срок до одного года.

«Да, это действительно так [дело возбуждено]», ― подтвердил в беседе с ТАСС музыкант.

Кортнев добавил, что намерен встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. При этом лидер группы уверен, что уголовное преследование абсолютно незаслуженно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля актёра и лидера джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева вызвали в полицию Новосибирска, как уточнялось, «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий» после сорванного 15 февраля концерта. Телеграм-каналы писали, что музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

В марте власти удмуртского города Воткинска запретили выступление Кортнева, известного критическим отношением к военной спецоперации России на Украине. Музыкант должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend».