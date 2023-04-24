WP: западные чиновники скептически относятся к заявлениям главы ГУР Украины Кирилла Буданова

Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Разведсообщество Соединённых Штатов Америки отслеживает все сообщения начальника главого управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом 24 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть американские секретные документы.

Кирилл Буданов President.gov.ua

Сообщается, на Западе скептически относятся к заявлениям украинского генерала, поэтому организовывают прослушку.

«Документы также ясно показывают, что разведывательное сообщество США мониторит все информационные взаимодействия Буданова, что, кажется, не является новостью для генерала», — говорится в материале.

Уточняется, что в ходе прошлых интервью для газеты, которые проходили в его офисе, Буданов включал музыку или создавал статический шум.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Украина приближается к «знаковому сражению» своей новейшей истории, но не стал уточнять дату этого события. Между тем в США считают такой вариант развития событий маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

После инцидента министерство обороны Соединённых Штатов Америки решило сократить число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации.

Между тем в утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейра. Он был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения, далее дело планируют передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.

Президент США Джо Байден поручил принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек.