Москва, , 16:54 — REGNUM В Фонде президентских грантов начали оценивать результаты проектов, завершившихся в 2022 году, сообщили в пресс-службе организации 24 апреля.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Принять участие в оценке проектов могут независимые эксперты, представители региональных органов власти и общественных палат, некоммерческих организаций, получатели поддержанных Фондом грантов и все граждане с активной жизненной позицией, отметили представители фонда.

«Оценка позволит выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от реализации проектов, определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных выберут 100 лучших», — сообщили в фонде.

Фонд проводит независимую оценку реализованных проектов, начиная с самых первых выданных грантов, за этот период было оценено свыше 17 тысяч проектов, 79,7% из них были признаны экспертами успешными, отметили в пресс-службе Фонда.

Экспертные оценки могут служить основанием для включения некоммерческих организаций, реализовавших проекты, в перечень исполнителей общественно полезных услуг, кроме того, отзывы влияют на шансы получить новые гранты, добавили в Фонде.

В ноябре 2022 года сообщалось об утверждении списка проектов — победителей четвертого специального конкурса на предоставление грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Основной тематикой конкурса была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство России. Общая утверждённая сумма грантовой поддержки составила чуть менее 1 млрд рублей.