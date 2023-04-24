Фильм «Вызов» возглавил прокат России и СНГ за выходные, собрав 426 млн руб.

Москва, , 16:48 — REGNUM Российский фильм «Вызов», снятый в космосе, стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 426 млн руб. за выходные. Об этом сообщил портал Kinobusiness.

Постер к фильму «Вызов» (сс) «Yellow, Black & White»

Вторую строчку занял фильм «Джон Уик 4», собравший 31,3 млн руб. На третьем месте — триллер «Мизантроп» со сборами 15 млн руб.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Съёмки проходили на борту МКС осенью 2021 года. Кинолента снималась по заказу Роскосмоса и «Первого канала». По сюжету на МКС возникает нештатная ситуация, которая требует экстренного вылета в космос врача с Земли.

Съёмки в космосе проводились с участием режиссёра картины Клима Шипенко и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они за 12 суток отсняли на МКС около 30 часов материала.

Как сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям и участникам фильма «Вызов».