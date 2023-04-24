Лондон, 24 апреля 2023, 16:46 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо смириться с потерей украинских территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.

«Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории», — написал он.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как считает эксперт, американские дипломаты попытаются убедить Зеленского пойти на этот шаг для заключения мирного соглашения.

Кроме того, убеждён аналитик, у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций, а любое наступление истощит запасы и поставит в крайне уязвимое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.