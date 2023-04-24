Лондон, , 16:46 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо смириться с потерей украинских территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.

«Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории», — написал он.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как считает эксперт, американские дипломаты попытаются убедить Зеленского пойти на этот шаг для заключения мирного соглашения.

Кроме того, убеждён аналитик, у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций, а любое наступление истощит запасы и поставит в крайне уязвимое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.