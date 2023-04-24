Берлин, 24 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов. Об этом 24 апреля сообщил финансовый директор компании Марко Свобода на встрече акционеров.

(сс) Wiegels Главное здание компании Henkel.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — приводит его слова агентство Рейтер.

Как передавало ИА REGNUM, немецкий концерн Henkel AG заключил соглашение о продаже бизнеса в России. Сумма, за которую его купил консорциум локальных финансовых инвесторов, составит 54 млрд рублей (порядка €600 млн). Среди компаний, которые станут владельцами активов Henkel, — Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Решение о продаже бизнеса в России руководство Henkel приняло в апреле 2022 года в ответ на начало специальной военной операции России по денацификации Украины.