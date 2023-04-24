Henkel рассчитывает выкупить обратно активы в России
Henkel рассчитывает через несколько лет обратно выкупить активы в России
Берлин, 24 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов. Об этом 24 апреля сообщил финансовый директор компании Марко Свобода на встрече акционеров.
«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — приводит его слова агентство Рейтер.
Как передавало ИА REGNUM, немецкий концерн Henkel AG заключил соглашение о продаже бизнеса в России. Сумма, за которую его купил консорциум локальных финансовых инвесторов, составит 54 млрд рублей (порядка €600 млн). Среди компаний, которые станут владельцами активов Henkel, — Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Решение о продаже бизнеса в России руководство Henkel приняло в апреле 2022 года в ответ на начало специальной военной операции России по денацификации Украины.