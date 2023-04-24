Белоусов предостерёг от выхода из правового поля в ходе противодействия санкциям

Москва, , 16:37 — REGNUM При противодействии санкциям выходить за пределы правовых норм не стоит, однако их можно изменить с учётом реалий. Об этом 24 апреля в ходе выступления на совете по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Мы в нашей антисанкционной активности не должны выходить из правового поля. Многие рассматривают его как некоторое обременение, но ведь это просто-напросто правило, по которому действуют участники процесса», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правовое поле ― «не прокрустово ложе, установленное раз и навсегда, и кто лёг, тому либо ноги отрубить, либо голову», оно должно меняться. Однако выход из него чреват тем, что бизнес, который пытается продвигать свои товары на иностранных маркетплейсах, перестанет понимать, что можно делать, а что нельзя.

«Сегодня это относится к недружественным странам, юрисдикциям, завтра ― уже к полудружественным и так далее. Это все очень опасные процессы, и, конечно, надо оставаться в правовом поле», ― указал Белоусов.

Он также отметил, что поддерживает спикера Совфеда Валентину Матвиенко, которая пообещала, что Россия «соразмерно, грамотно и точно», но в рамках правового поля ответит на действия правообладателей из недружественных государств, если те ставят под угрозу экономическую безопасность России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что давление на Россию вряд ли ослабнет. Поэтому, по его словам, в стране необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, недружественные позиции по отношению к Москве занял Сеул, допустив передачу военной помощи Украине.