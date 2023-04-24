Москва, 24 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. При противодействии санкциям выходить за пределы правовых норм не стоит, однако их можно изменить с учётом реалий. Об этом 24 апреля в ходе выступления на совете по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Мы в нашей антисанкционной активности не должны выходить из правового поля. Многие рассматривают его как некоторое обременение, но ведь это просто-напросто правило, по которому действуют участники процесса», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правовое поле ― «не прокрустово ложе, установленное раз и навсегда», оно должно меняться. Однако выход из него чреват тем, что бизнес, пытающийся продвигать свои товары на иностранных маркетплейсах, перестанет понимать, что можно делать, а что нельзя.

«Сегодня это относится к недружественным странам, юрисдикциям, завтра ― уже к полудружественным и так далее. Это всё очень опасные процессы, и, конечно, надо оставаться в правовом поле», ― указал Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что давление на Россию вряд ли ослабнет. Поэтому, по его словам, в стране необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, недружественные позиции по отношению к Москве занял Сеул, допустив передачу военной помощи Украине.