Вашингтон, 24 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины повысил спрос на оружие в Европе и США, но вместе с многочисленными заказами оборонные компании столкнулись также и с дефицитом сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Отмечается, что некоторые специалисты сомневаются по поводу работы на производителей оружия. Помимо этого, оборонные предприятия пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору кадров.

По словам одного из рекрутёров Великобритании, который специализируется на оборонной промышленности, в военно-промышленный комплекс всегда трудно набирать работников. Кроме этого, для многих вакансий требуются сотрудники узких и редких специализаций.

Так, управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин, Колин Макклин отметил, что если на обычные рабочие места претендуют много кандидатов, то претенденты на более квалифицированные должности являются «штучным товаром».

Авторы статьи указывают на то, что проблема найма сотрудников является частью более широкого кризиса цепочки поставок для оборонной промышленности, производители оружия также столкнулись с ростом цен, а также с нехваткой ключевых компонентов, таких как ракетные двигатели, чипы.

Они уточняют, что в связи с этим некоторые подрядные организации испытывают трудности с выполнением заказов.

Как передавало ИА REGNUM, издание Army Recognition отметило, что несмотря на обширные санкции, которые западные страны начали вводить против России, российские оружейные заводы продолжают работать на полную мощность. Производство боеприпасов и бронетехники идёт полным ходом.

Издание напомнило, что в последние дни Минобороны активно демонстрирует кадры военного производства, выпускающего самые разные изделия (боеприпасы, бронетехнику). Таким образом, уверен автор статьи, Россия хочет показать, что она не ослаблена экономическими мерами, принятыми против страны, и что её оборонная промышленность по-прежнему располагает неограниченными ресурсами для производства большего количества оружия и военной техники.