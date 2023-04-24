Астана, 24 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Суд Астаны 24 апреля признал бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова виновным в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти.

Алексей Никольский/РИА Новости Карим Масимов

«Путём частичного сложения наказаний назначено наказание — 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — сказано в сообщении суда.

Бывший заместитель главы комитета Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов также признаны виновными и приговорены к 16, 15 и 3 годам тюрьмы соответственно. Кроме того, все осуждённые лишены званий и наград, в доход государства взыскано около 48 млн долларов.

Масимов был задержан по подозрению в государственной измене, совершении действий, направленных на насильственный захват власти, в январе 2022 года. В прокуратуре Казахстана заявили, что целью организованных беспорядков в Казахстане в январе 2022 года был государственный переворот.

Поводом для начала массовых беспорядков стало двукратное повышение цены на сжиженный газ. Акции протеста прошли в ряде крупных городов страны и сопровождались нападениями на здания органов власти и мародёрством. В Казахстане было введено чрезвычайное положение и проведена контртеррористическая операция с участием миротворцев ОДКБ. В ходе беспорядков погибли 238 человек.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ноябре 2022 года заявил, что «предательство» Масимова, который длительное время работал с ним, стало для него неожиданностью. Бывшего главу Комитета национальной безопасности Назарбаев сравнил с Иудой.