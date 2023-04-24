Брюссель, 24 апреля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Дипломаты из европейских стран разработали стратегию для укрепления связей с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы ослабить влияние Москвы. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, распространённый среди руководства ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что в документе сделан акцент «на пряниках, а не на кнутах».

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — сказано в материале.

Сообщается, что в ЕС намерены развивать торговые связи с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, а также сформировать для них индивидуальные предложения в разных сферах. Инициативы обсудят главы МИД Евросоюза на саммите 24 апреля.

В документе отмечается, что каждая из четырех стран представляет собой потенциальную опору для Европейского союза в тех регионах, где ЕС вынужден соперничать за влияние и ресурсы с Пекином и Москвой. Бразилия и Чили расположены в богатой сырьём Латинской Америке, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстан обладает запасами нефти и газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что изоляция России невозможна ни в экономической, ни в политической, ни в торговой сферах. Представитель Кремля подчеркнул и то, что ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции.