Москва, , 16:20 — REGNUM Бывший заместитель руководителя аппарата Госдумы Юрий Безверхов за четыре месяца потерял более 44 млн рублей из-за передачи конфиденциальной информации мошенникам, передаёт РЕН ТВ.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что 78-летнему Безверхову ещё в 2022 году на телефон по мессенджеру WhatsApp позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, и завладел личными данными и кодами его банковских счетов.

После этого злоумышленники за несколько транзакций с ноября 2022 по март 2023 года сняли крупные суммы с его счетов, о чём Безверхов узнал в банке.

Об операциях со своими накоплениями мужчина не подозревал, так как вначале находился на даче, а после проходил лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве мошенники продали квартиру дочери звезды фильма «Свадьба в Малиновке» Маргариты Криницыной и одного из авторов сценария «В бой идут одни старики» Евгения Оноприенко. Ущерб оценили в 29 миллионов рублей.