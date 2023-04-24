Киев, 24 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Киев ведёт переговоры с Москвой по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Об этом 24 апреля заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

President.gov.ua Кирилл Буданов

По его словам, сейчас стороны приближаются к выполнению соответствующих договорённостей. Он добавил, что на сегодняшний день Украина обменяла более 2200 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что самолётами ВКС России освобождённые военные доставлены в Москву, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По её словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.