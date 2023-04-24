Киев, 24 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В ряде областей Украины 24 апреля была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 15:20 до 15:24 (совпадает с мск) в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В настоящее время воздушная тревога отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля воздушная тревога была объявлена в Харьковской области на Украине. Взрывы прогремели в Новобаварском, Слободском и Основянском районах Харькова. Кроме того, зафиксированы взрывы в Купянске Харьковской области.

Днём ранее, 21 апреля, сигнал воздушной тревоги прозвучал на всей территории Украины. Воздушную тревогу объявили в 00:08 мск, сначала в Кировоградской и Полтавской областях, а затем и в остальных украинских регионах.