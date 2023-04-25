Москва, 25 апреля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В России стартовал новый сезон рекультивации свалок. По всей стране началась «генеральная уборка», возобновляются работы по ликвидации стихийных полигонов с отходами. За последние годы, благодаря национальному проекту «Экология», эта работа уже позволила улучшить качество жизни 10 млн человек.

Пресс-служба минэкологии Челябинской области Рекультивация Челябинской свалки

С сотнями мусорных полигонов Россия борется последние несколько лет. Началось всё с вопроса, заданного во время прямой линии президенту Владимиру Путину жителями Балашихи, жизнь которых десятилетиями отравляла огромная свалка мусора. В 2019 году стартовал инициированный главой государства нацпроект «Экология». Благодаря проекту «Чистая страна», входящему в нацпроект, с 2019 года в России постепенно исчезают полигоны с бытовыми отходами, брошенные промышленные предприятия, многие годы отравлявшие природу и жизнь людей. С 2021 года этот процесс ускорил федеральный проект «Генеральная уборка».

«Уже ликвидировали 58 несанкционированных свалок, вернули в хозяйственный оборот больше 550 гектаров земли. Сейчас на разных этапах ведутся работы по ликвидации еще 133 свалок», — отметила в апреле вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко на правительственном часе в Госдуме. По ее словам, в рамках федерального проекта «Чистая страна» завершена ликвидация 74 объектов накопленного вреда.

Одними из самых ярких примеров вице-премьер назвала рекультивацию свалки в Челябинске и ликвидацию полигона «Ядрово» в Московской области.

«Благодаря выполненным мероприятиям улучшили качество жизни более 10 млн человек», — сообщила Виктория Абрамченко.

В Челябинске после успешной рекультивации на территории бывшей свалки провели спортивные соревнования. Здесь оборудовали трассу для забега длиной 5 км с 20 препятствиями.

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«Сегодня я могу с большой долей вероятности сказать, что в декабре 2023 года мы штаб на полигоне Ядрово распустим, как выполнивший свою задачу. Днем, ночью — в любое время, на любые вопросы мы получаем ответы», — сообщила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

В Подмосковье с крупными свалками было покончено в конце 2022 года, когда был закрыт последний, 39-й мусорный полигон ТКО «Лесная» под Серпуховом. С 2012 года сюда ежегодно свозили 450 тыс. тонн отходов, общая площадь полигона составляла 32,8 га. Теперь эти отходы перенаправлены на современные комплексы по переработке отходов — КПО «Дон» и «КПО «Экоград».

«От себя лично и от жителей деревни Дашковка хочу выразить благодарность за закрытие полигона ТКО «Лесная». Для всех нас это поистине радостное событие, которого мы ждали на протяжении многих лет. Наши просьбы услышаны, а это означает, что наша жизнь изменится к лучшему: не будет отравляющих запахов, улучшится экология и самочувствие всех жителей», — отметил местный житель, староста деревни Дашковка Алексей Воробьев.

Некоторые свалки в высоту были с десятиэтажные дома, а территория превышала площадь самых больших стадионов. Процесс рекультивации происходит в два этапа. Во время первого, технологического, свалку закрывают, консервируют, выравнивают. Затем бурят скважины и устанавливают систему сбора фильтрата (жидкости, которая появляется из-за осадков и гниения органических отходов) и сточных вод. Делается это для того, чтобы в процессе формирования нового ландшафта не заразить соседние земли. Далее устанавливаются системы вывода с полигона опасного свалочного газа. Технологический этап очень трудоемкий и занимает много времени.

Второй этап — биологический, его задача улучшить свойства почвы. Бывшую свалку засаживают растениями, чтобы земли стали пригодными для дальнейшего использования.

Работы в новом сезоне уже начались по всей стране. В Ивановской области с конца марта начали ликвидировать свалку в кинешемских «Сокольниках». Здесь с 1930-х годов на площади более 14 га слоем толщиной полтора десятка метров собрано 750 млн кубометров отходов. Даже после закрытия полигона на нем периодически происходят локальные возгорания и тление мусора. После завершения рекультивации на месте полигона будет создан искусственный ландшафт.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области В Волоколамске продолжается рекультивация полигона «Ядрово»

В Бурятии активно ликвидируют три большие свалки в городах Кяхта, Закаменск и Северобайкальск. В Кяхтинском районе ликвидация свалки производится по технологии «слоеного пирога».

«На её территории выкапывается карьер, дно которого устилается пентоматом — защищающим почву материалом, который состоит из глины, ваты и специального полимера. Таким образом, вещества, содержащиеся в мусоре, не будут проникать в почву и в грунтовые воды. Потом насыпается щебень и свалочные массы, образуя «слоёный пирог». Далее проходит биологический этап рекультивации, когда котлован засыпается почвой и засеивается семенами травы. В результате мусор никуда не вывозится, но он становится безопасным для окружающей среды», — объяснила замдиректора компании-подрядчика Юлия Сухарева.

Еще две крупные свалки рекультивируют в рамках нацпроекта на территории Мурманской области. На полигоне в Заозерске на площади в 9 гектар с 1991 года скопилось почти 250 тысяч кубометров отходов. Работы идут с лета прошлого года и завершены уже наполовину. Полигон в микрорайоне Дровяное завершен на 79%.

В Краснодарском крае рекультивируют свалку в Славянске-на-Кубани. Здесь с 1971 по 2010 год скопилось 375 тысяч кубометров отходов. «Проведение самых масштабных и затратных работ технического этапа продлится девять месяцев. Завершающая стадия — биологическая будет длиться два месяца до мая 2024 года», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Помимо Славянска-на-Кубани рекультивация ждет полигон в самом Краснодаре и в Горячем Ключе.

В общей сложности к 2024 году по нацпроекту «Экология» будут ликвидированы 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда площадью не менее 3,7 тыс. га. А к 2030 году будут ликвидированы все свалки в границах городов и полностью исключено негативное влияние опасных объектов накопленного вреда на жизнь и здоровье людей.