Вашингтон, 24 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. США хотят быть уверенными в том, что анонсированное властями Украины контрнаступление ВСУ будет успешным, а решение о том, когда и где его проводить, должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, заявил 24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха. Куда они пойдут и когда они пойдут — это будет зависеть от решения Зеленского», — сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

США и другие западные союзники и партнёры Украины стремятся проверить, готовы ли ВСУ к наступлению, добавил он.

Ранее 24 апреля глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ приближаются к самому «знаковому» сражению в своей новейшей истории. Информация о том, когда и где это сражение должно начаться, разглашаться не будет, добавил он.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отмечал, что ВСУ начнут контрнаступление после того, как Украина получит оружие от западных партнёров. Он призвал западные страны быть «более усердными» в поставках вооружений Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, ранее заявлял, что контрнаступление ВСУ начнётся, вероятно, летом 2023 года. Украине нужно больше артиллерии, боеприпасов, ракет средней и большой дальности, а также нужны танки и истребители, сказал он.

Российские источники ранее отмечали, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех. В частности, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВС России готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов», подгоняемых администрацией США, цель которой — повысить собственный рейтинг.