Омск, , 16:03 — REGNUM В деревне Приветная Омской области жители подрались на кладбище, видео инцидента опубликовало издание «Подъё «.

Драка на кладбище в Омской деревне. Кадр из видео

По словам очевидцев, потасовка возникла из-за того, что при заезде на территорию кладбища водители не поделили дорогу. Инцидент произошёл 23 апреля.

Как видно на записи, женщины пытались разнять дерущихся мужчин. Одного из участников драки повалили на землю.

Сотрудники полиции пообещали провести проверку и установить личности участников конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве подрались около 50 человек во время проведения соревнований по рестболу. Драка была массовой, несколько её участников задержали сотрудники полиции. В конфликте участвовали как болельщики, так и сами спортсмены.