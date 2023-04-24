Генерал ВСУ Мельник: Украина должна использовать беспилотники для уничтожения бомбардировщиков РФ

Киев, , 16:12 — REGNUM Украина делает ставку на создание собственной индустрии производства беспилотников многоцелевого назначения как на «самый безопасный вариант поражения живой силы и техники противника», — заявил в интервью мадридскому изданию El País украинский генерал, командующий оперативной группировкой ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник (перевод ИА REGNUM).

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Дрон — это кусок пластика с бомбой, который летит точно в цель. Десять лет назад мы смотрели фильмы об этом, сегодня это реальность. Война с использованием дронов — невероятна, потому что можно достичь неожиданных результатов», — подчеркнул генерал.

ВСУ должны использовать ударные беспилотники для не только для «защиты собственной территории», но для уничтожения бомбардировщиков ВКС России на российских военных аэродромах, заявил Мельник.

Командующий группировкой ВСУ в Харьковской области утверждает, что подведомственная ему артиллерия ведёт обстрелы территории Белгородской области. Со слов Мельника, для этих ударов «не используются ракеты или снаряды иностранного производства». Но, судя по заявлению украинского генерала, харьковская группировка нуждается в иностранных боеприпасах, так как Украине нужен некий «периметр безопасности» глубиной не менее 100 км.

При этом Мельник признал, что личный состав ВСУ истощен, а армейской техники не хватает. Украине нужно больше боеприпасов для артиллерии и танков, и одновременно — больше военнослужащих, цитирует генерала El País. «Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники», — заявил Мельник.

По его словам, очень многие «профессиональные военные, закаленные и патриотичные» погибли, а выжившие «истощены, ранены или выздоравливают после ранений». Именно по этой причине, резюмировал Мельник, Украина набирает людей без военного опыта и обучает их.

В ночь на 24 апреля Черноморский флот на внешнем рейде Севастополя отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействовавших для этого два надводных беспилотника.

При этом ВСУ регулярно наносят удары по российской территории с помощью дронов.

В то же время как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, безвозвратные потери ВСУ только за минувшие семь дней в зоне проведения СВО превысили 4 тыс. человек. Он рассказал, что власти Украины официально признают лишь 10% от этого числа. ВСУ потеряли множество солдат убитыми и ранеными в попытках удержать Бахмут (Артёмовск), на этом участке фронта в ДНР украинская армия регулярно терпит неудачи, ранее сообщал корреспондент немецкого издания Spiegel Экхард Кляйн.