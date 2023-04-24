Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестный напал на девятилетнего школьника из-за буквы Z на шапке. Об этом 24 апреля сообщает justmedia.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, на вышедшего из подъезда мальчика напал нетрезвый сосед.

Отмечается, что мужчина увидел букву Z на шапке у ребенка и стал возмущаться, а после перешёл на нецензурную брань и схватил школьника за руку. Ребенку удалось вырваться из рук нападавшего.

«Папа у нас работает в Росгвардии. Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку. Мы очень испугались. Теперь полиция будет искать нападавшего по статье дискредитация вооруженных сил России», — приводят журналисты слова матери пострадавшего.

По информации СМИ, сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента с несовершеннолетним в Екатеринбурге.

Как передавало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил внести в законодательство поправки, которые обяжут обвинённых в дискредитации Вооружённых сил России проходить исправительные работы вне зависимости от назначенного штрафа.