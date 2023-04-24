Москва, , 15:46 — REGNUM В Москве завершился отопительный сезон, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, говорится 24 апреля в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отопительный сезон Achgrad.ru

«С учётом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — цитируют в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

Всего в Москве предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в их числе свыше 34 тыс. жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, понедельник, 24 апреля, станет в Москве самым тёплым днём этого весеннего месяца, температура воздуха поднимется до +22 °C.

Такие значения температуры воздуха будут примерно на пять градусов выше нормы.