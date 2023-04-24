Турчак: рабочая группа по вопросам СВО предлагает установить 1 июля День ветеранов боевых действий

Москва, , 15:45 — REGNUM Рабочая группа по вопросам специальной военной операции предложила установить 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Об этом 24 апреля заявил глава группы, вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

По его словам, важнейшим условием победы является не только материальная, но и моральная поддержка бойцов. Он рассказал, что сегодня главы многих регионов установили 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий.

«Предлагаем вашим указом установить эту памятную дату на федеральном уровне», — обратился Турчак к Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам СВО предложила расширить статус добровольческих дружин. По его словам, правовой статус этих формирований крайне ограничен — у них нет права на ношение и применение оружия.