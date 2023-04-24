Военный эксперт Дандыкин назвал две причины, по которым Киев обещает поскорее захватить Крым

Москва, , 16:00 — REGNUM Киев продвигает идею захвата Крыма по нескольким причинам, а вооружённым силам России в будущем предстоит большая работа по уничтожению натовского вооружения, которое ВСУ приберегают для будущего наступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал тему возможного наступления ВСУ в ближайшем будущем, а также обещания главы украинской разведки Кирилла Буданова о приходе ВСУ в Крым до конца весны 2023 года.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагает Дандыкин, подобные прогнозы в большей степени продиктованы стремлением украинской стороны понравиться спонсорам и добиться от тех дополнительных поставок вооружений, а также желанием повлиять на настроения рядового украинского населения.

«Как известно, официальные лица Украины уже высказали требование к своим союзникам увеличить и вооружения, и финансовую помощь Киеву в 10 раз! До 1% от ВВП западных стран. Вот и представьте себе аппетиты, — сказал эксперт. — А заодно уровень воровства, которое сейчас там процветает. А этого ведь никто не отменял. Тем более что до 24 февраля прошлого года США сами признавали, что Украина — это самая коррумпированная страна Европы. Так что заявление такой личности, как Буданов, которая полностью встроена в спецслужбы Запада, говорит о том, что не всё клеится у ВСУ. С другой стороны, есть рядовое население, которое теряет родных и близких. А убитых большими тысячами записывают в без вести пропавшие, чтобы не платить компенсации. Поэтому население Украины хотят успокоить и накормить сказками».

В связи с этим, по мнению Дандыкина, куда большее доверие вызывают прогнозы американского разведсообщества, которое считает весьма маловероятным взятие Украиной Крыма.

«Они (американские спецслужбы — прим. ИА REGNUM) трезво оценивают обстановку, — сказал он. — У нас оборона создана не только по новым территориям (Херсонщина и Запорожье), но и непосредственно в Крыму на [Перекопском] перешейке. Это достаточно узкая полоса. И зайти туда будет очень проблематично. Проблематично войти в Крым и морем. Тем более при отсутствии флота и десантных сил. На лодках ничего не сделаешь».

В то же время военный эксперт не исключает того, что какое-то наступление со стороны ВСУ вполне вероятно. Так Дандыкин, в частности, прокомментировал прогнозы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, по мнению которого, Киев начнёт контрнаступление после того, как российские силы возьмут под контроль Артёмовск.

«Я убеждён, что в ближайшие недели они (ВСУ — прим. ИА REGNUM) постараются что-то натворить и напакостить. Так или иначе активность будет повышенной. Они опять будут идти в наступление и опять по полной огребать. У них в голове сидит успех их осеннего тактического плана, когда они смогли наступать в районе Балаклеи и Красного Лимана. Наверное, они попытаются испортить святой для нас праздник 9 мая», — сказал Дандыкин.

При этом он обратил внимание на то, что, по разным данным, на линии соприкосновения силы ВСУ оцениваются в пределах от 200 тыс. до 400 тыс. человек.

«Кроме того, они пока не применяли ни «Леопарды», ни «Челленджеры», ни всякую другую нечисть натовскую. Мы сейчас докладываем в основном об уничтожении бывшей советской техники — «саушки», «Гвоздики», «Грады», «Акации» и так далее. Редко попадаются американские гаубицы М777 или реактивные системы залпового огня HIMARS. Значит, они натовское оружие приберегают для предстоящего наступа. А стало быть, нашим ребятам в скором времени предстоит очень большая работа по уничтожению этого зверья», — подытожил Дандыкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Украина приближается к «знаковому сражению» своей новейшей истории, но не стал уточнять дату этого события.

В то же время, по мнению некоторых заграничных экспертов, у Киева есть три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления в зоне проведения спецоперации. Первый предполагает, что ВСУ могут задействовать все ресурсы для наступления, начав одну крупную атаку. Второй и третий рассматривают разделение войск на несколько направлений для одновременных нападений на юге и востоке.