Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит санкции ЕС против российского атома

Люксембург, , 15:39 — REGNUM Будапешт не согласится даже на частичное введение санкций против российской атомной энергетики. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции против компании «Росатом» или ввести антироссийские санкции в области ядерной энергетики, дав два года на завершение действующих контрактов, включая контракт по строительству новых блоков венгерской АЭС «Пакш».

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», — сказал Сийярто, призвав другие страны-члены ЕС «не экспериментировать» и не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Дипломат также отметил, что власти ФРГ не выдают разрешение на поставку оборудования, необходимого для строительства АЭС «Пакш-2», несмотря на то, что против российской атомной энергетики санкции не введены.

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в Люксембурге не будут принимать новые антироссийские санкции, однако обсуждение этих мер продолжается. Перед началом встречи он сказал, что стороны «не находятся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются».