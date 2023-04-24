Киев, 24 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. На Украине назначены ответственные за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск, которые пойдут в контрнаступление в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 апреля сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

Уточняется, что решение о назначении кураторов было обнародовано на закрытом совещании в офисе главы государства на Банковой улице в Киеве, которое состоялось в апреле. Сюда были приглашены кандидаты на роль «кураторов контрнаступления», в числе которых несколько заместителей главы офиса украинского лидера, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, министры и депутаты.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил присутствующим, что «именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления».

Каждому из назначенных ответственных раздали списки, где перечислены нужды подшефных подразделений. Имена присутствовавших по причинам безопасности не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории. Он добавил, что информация о начале этого сражения находится под секретом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует контрнаступление весной или летом, министр обороны Эстонии Ханно Певкур — не раньше второй половины мая.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.

При этом бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук указал, что распространение слухов о готовящемся наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) — это попытка принять желаемое за действительное. По его словам, Украина и Запад добиваются эмоционального эффекта, но сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение.