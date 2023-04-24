Чита, , 15:18 — REGNUM В гостинице «Монблан», расположенной в центре Читы, произошёл пожар. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«Обнаружен пожар на девятом этаже гостиницы. Проводится разведка», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на месте ЧП работают около десяти пожарных машин.

Гостиница «Монблан» расположена на пересечении улиц Костюшко-Григоровича и Ленинградской. Помимо гостиницы в здании находятся кафе, ресторан и бизнес-центр.

Накануне официант и посетитель погибли, десять человек пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде.

Возгорание произошло в ресторане, расположенном на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка. По предварительным данным, пожар мог начаться при подаче официантом пиццы-фламбе, которую положено обливать спиртным и поджигать в присутствии клиента. Когда официант поджёг блюдо, огонь перекинулся на искусственные растения возле столика и распространился по заведению.