Варшава, 24 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил на конференции в Варшаве председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

«Мы должны иметь оружие, действующее на большой дальности», — сказал он.

Качиньский добавил, что Польша уже в определённой степени имеет такое оружие, «но этот уровень недостаточный».

Как сообщало ИА REGNUM, польский политолог и публицист Якуб Можняк заявил, что Польша готовит армию к участию в спецоперации на Украине. Речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией, что станет катастрофой для всего мира.