МО РФ: ВСУ пытались атаковать катерами пункт базирования Черноморского флота в Севастополе

Севастополь, , 15:05 — REGNUM Силы противоподводно-диверсионного обеспечения уничтожили три безэкипажных быстроходных катера противника на подходе к Севастопольской бухте. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Черноморский флот РФ Mil.ru

По её информации, около 3:30 мск ВСУ предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами.

«Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потерь нет.

Как передавало ИА REGNUM, на внешнем рейде Севастополя были уничтожены надводные дроны, в результате ударной волны в четырёх домах выбило стёкла. Власти пообещали устранить повреждения, остекление домов уже ведётся.

В сети также были опубликованы кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь. На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.

24 апреля стало известно о том, что в Московской области рухнул беспилотник с 17 кг взрывчатки. Падение дрона-камикадзе произошло в Богородском городском округе. К стражам порядка обратилась жительница СНТ «Заря», которая обнаружила беспилотный летательный аппарат в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. Уточняется, что упавшим дроном оказался UJ-22 Airborn производства Украины, у него закончилось топливо в баке. Уточняется, что взрывпакетами, которые он нёс, обычно уничтожают стены в домах или заборах. ВСУ в Артёмовске взрывали такие боеприпасы для прикрытия своих отступлений.