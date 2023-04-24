WP: Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Киев планировала нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, но отложил атаки по просьбе США. Об этом 24 апреля пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Кирилл Буданов, глава управления военной разведки страны… поручил одному из своих офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Киеве, в частности, рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску.

По информации издания, документ был опубликован 13 февраля. В этот же день США призвали своих граждан покинуть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в опубликованных материалах США для России нет ничего по-настоящему секретного и интересного.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование дела об утечке секретных документов США заботой американских спецслужб. Он подчеркнул, что считает прерогативой российских спецслужб анализ оказавшихся в интернете секретных документов.